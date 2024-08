TMW Radio - Mattioli: "Sono tutti giocatori di un certo valore. parlare di un bel Milan è doveroso"

A Calciomercato e Ritiri, trasmissione di TMW Radio, ha detto la sua sui temi del giorno il giornalista Mario Mattioli.

Che Milan si sta costruendo?

"E' una squadra che si sta ricomponendo. A me piace, però da qui a parlare di scudetto ce ne corre. Sono tutti giocatori di un certo valore. parlare di un bel Milan è doveroso, perché nessuno si aspettava questo tipo di rinnovamento. E' fatto bene e con giudizio".

Lukaku e Osimhen ancora con un destino non scritto:

"Che Napoli sarà? I burattini siamo noi. Ho sentito un collega dire che i giocatori sono come dei burattini che vanno e si spostano, ma in realtà siamo noi che andiamo dietro a tutte queste storie. Lukaku l'ho visto una settimana fa qui vicino da me, ma non so cosa abbia in testa. Osimhen la cosa è più chiara, è una questione economica. Il Napoli rischia però di avere ancora Osimhen con una promessa fatta a Lukaku ma senza di lui".

Juventus e Roma stanno dando ragione ad Allegri e Mourinho, visto che le due rose si stanno rivoluzionando?

"Più che dare ragione agli allenatori si sta mettendo in evidenza che le due società hanno capito cosa ci si aspetta da loro. La Juve da 4 anni si aspettava un centrocampo degno di questo nome, quindi quest'anno finalmente è riuscita a mettere dei colpi importanti. La Roma sono due anni che si parla tanto, quest'anno mi pare che il mercato sia partito bene e finalmente c'è un po' di concretezza".