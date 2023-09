TMW Radio - Mussa: "Il Milan deve fare il suo percorso, che sarà fatto di cadute e di ripartenze"

Mister Giovanni Mussa a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua su vari temi che riguardano il campionato.

Che Milan si aspetta visti gli infortuni?

"La crescita del Milan deve passare attraverso le difficoltà. Si migliora alzando l'asticella del problema. Il Milan è tra le più forti in ripartenza, ora in questa difficoltà ha affrontato una squadra superiore come l'Inter, deve fare il suo percorso, che sarà fatto di cadute e di ripartenze. Col Verona ha vinto da squadra, vuol dire che ci sei e sei sul pezzo. Ora deve però riconfermarsi, serve una gran partita se vuole crescere. E Pioli ora mischia le carte, cercando le motivazioni in chi ha visto meno il campo".