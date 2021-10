TMW Radio - Nappi: "Nel calcio non esistono più passione e idoli, il Milan ha fatto bene con Donnarumma"

Marco Nappi è intervenuto a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini.

Quanto incide il caso Vlahovic e l'assenza di un sostituto in rosa?

"Vorrei capire però quale sia il problema di Vlahovic nel rinnovare il contratto con la Fiorentina. Io su queste cose mi arrabbio...".

Il "non me la sento" sul rigore non le è piaciuto?

"Vi racconto un aneddoto. Ad Arzachena è venuto Pioli a ritirare un premio per il grande capitano Astori, poi siamo andati a cena. Abbiamo parlato e gli ho chiesto di raccontarmi della gestione di questi campioni o pseudo-tali, perché per me Vlahovic non può essere un campione se ha pensieri nel tirare un calcio di rigore. I tifosi non devono farsi idoli, nel calcio ci sono ormai solo interessi, non esiste più la passione. Il Milan, per esempio, ha fatto bene con Donnarumma: non vuoi tutti questi soldi? Bene, te ne vai e prendo qualcun altro".

Pobega e Frattesi hanno doti uniche, anche in chiave azzurra?

"Dobbiamo farli crescere, sono due buonissimi giocatori: in Nazionale abbiamo bisogno di ricambi. Devono entrambi crescere ancora, sono nelle squadre ideali per farlo. Credo proprio che Mancini li porterà presto con sé, lo stesso vale per Lucca, forte e veloce".