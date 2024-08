TMW RADIO - Ordine: "Milan, senza Morata punta su Camarda"

A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Franco Ordine: "Ieri a un certo punto dopo 15' di partita dicevo a qualcuno che il palleggio la Juventus l'aveva lasciato al Como, ma si capiva benissimo la differenza col passato. La sicurezza con cui la Juve subiva il palleggio, senza perdere le distanze, l'attenzione e la disponibilità a ripartire. Il lavoro di Motta comincia a vedersi, anche se non c'è nulla da festeggiare. Le indicazioni positive restano. Questa giornata ha valorizzato, sei anni dopo, l'idea della seconda squadra che in una sera ha mostrato il suo vero volto.

La programmazione è importante e anche il Milan la sta portando avanti investendo. Dopo l'infortunio di Morata ho letto che i tifosi sui social chiedevano l'acquisto di un nuovo attaccante. E no, sbagliato: fossi il Milan ora punterei su Camarda, chi programma come hanno fatto i rossoneri con 12 milioni per dare vita alla seconda squadra, deve tenerne conto e valorizzare l'idea che hai messo in campo attraverso queste mosse. È questo il momento".