TMW RADIO - Orlando: "Fonseca tentenna su Fofana, ma mettilo dentro..."

vedi letture

Intervenuto a TMW Radio, durante il programma Maracanà, l'ex calciatore Massimo Orlando: "La Fiorentina è un cantiere sul quale dovranno lavorarci molto. Due partite che la vedo giocare con la difesa a tre e per me è da rivedere. I giocatori di qualità non sono ancora entrati in forma e allora si fa fatica. Le partite di agosto sono sempre così, anche ai miei tempi. Andavi ad incontrare squadre a cui girano le gambe in modo diverso.

Puoi faticare però a fare gol ma non subirne in quel modo. L'Atalanta ha la voglia di inserirsi nel discorso scudetto, ha un allenatore fantastico, una società solida pronta ad accontentare l'allenatore, la considero anch'io una delle favorite. Se fossi il Milan sarei preoccupato dal Parma, una squadra che sta bene, che ha dominato la Fiorentina, che gioca insieme da tanto tempo e ha ottime individualità. Non capisco perché debba giocare Jovic, meglio far giocare Camarda. Invece Fonseca tentenna anche su Fofana, ma mettilo dentro. Cosa c'è da aspettare?".