TMW Radio - Orlando: "Non era rigore: partita ammazzata. L'Italia in Europa non conta da anni"

© foto di DANIELE MASCOLO

Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel pomeriggio di mercoledì per commentare il clamoroso rigore assegnato al Chelsea, con annessa espulsione di Tomori. Queste le parole di Orlando: "Era rigore? No, rigore ed espulsione ti ammazza la partita. Che l'Italia conti meno in Europa lo si vede da anni".