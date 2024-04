TMW Radio - Paganin: "La Juve sta lavorando per colmare il gap con Inter e Milan che sono più avanti nel progetto"

vedi letture

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Massimo Paganin.

I giovani della Juve possono dare una mano per costruire qualcosa d'importante e una Juve vincente?

"C'è da lavorare e capire quanto sanno gestire la pressione. Cambiaso l'ho visto da vicino, è un ottimo calciatore ed è cresciuto molto. Yildiz sta facendo molto bene, Iling-Junior è in divenire ma alla Juve ci si aspetta qualcosa di più sempre. Credo che la Juve abbia la possibilità di costruire una squadra e vincere. Nell'ultimo periodo non ha fatto bene, ma deve lavorare sul lungo termine come sta facendo. Credo stia lavorando nella direzione giusta per colmare il gap con Inter e Milan che sono più avanti nel progetto".

C'è un allenatore che la sta sorprendendo tra i giovani?

"De Rossi sta facendo molto bene, anche perché è il suo ambiente. Thiago Motta è quello che sta sorprendendo di più perché lo fa col Bologna ed è inaspettato. Ha dato consapevolezza e un'identità precisa alla sua squadra, nessuno si aspettava che oggi potesse essere lì in quella posizione".