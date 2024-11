TMW Radio - Paganini: "Credo che il Milan debba recuperare giocatori come Maignan e Theo, al di sotto dei loro livelli standard"

A dire la sua sui temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed esperto di mercato Paolo Paganini.

E' un Milan che ancora può ambire allo Scudetto come dice Fofana?

"Sinceramente credo che il Milan debba recuperare giocatori come Maignan e Theo Hernandez, al di sotto dei loro livelli standard. Magari diventerà una squadra più da coppe che da campionato. Davanti ci sono squadre che hanno continuità e come organico qualcosa di più".

Juventus, Cabal ko. Si fanno tanti nomi per i difensori a gennaio:

"Stanno spingendo molto per Skriniar, è anche il procuratore che lo fa. Ma la questione Skriniar è legata all'aspetto economico. Guadagna 10 mln più bonus, Giuntoli sta cercando di fare dei saldi mortali per prenderne uno, ma forse anche un secondo, e c'è anche pure la questione del vice-Vlahovic. Le operazioni sono due da fare. Skriniar è molto gettonato, poi c'è Kiwior che Motta conosce bene. Vedremo se poi davanti si può concretizzare il prestito secco di Zirkzee".

Juve, Motta è presuntuoso?

"Motta predilige il gruppo e lo sta facendo anche a Torino. Se c'è uno della Primavera che merita, lui lo fa giocare. Non ha paura delle critiche, se un ragazzo merita con lui gioca. Certo è che alla Juve è un'altra cosa, perché va bene gli esperimenti ma qui devi vincere".