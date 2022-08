TMW Radio - Pancaro su Pioli: "Nelle sue dichiarazioni si legge la consapevolezza della forza della propria squadra e del proprio lavoro"

MilanNews.it

Giuseppe Pancaro, ex calciatore e oggi allenatore, si è così espresso a TMW Radio, nel pomeriggio di A Tutto Mercato, su Pioli: “Nelle sue dichiarazioni si legge la consapevolezza della forza della propria squadra e del proprio lavoro. Penso che tutti gli allenatori abbiano un percorso diverso di crescita. Lui è bravo nell’instaurare prima un rapporto di empatia con il giocatore e poi valorizzarlo al massimo dal punto di vista tecnico-tattico. In questo momento sa di avere a disposizione giocatori di grande qualità, che ritiene possano essere idonei per lottare per lo scudetto. Conoscendo Maldini credo che la direzione sia quella di puntare ad una crescita anche in Champions League".