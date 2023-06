TMW Radio - Ponciroli: "Addio di Maldini una follia e una mancanza di rispetto"

MilanNews.it

Editoriale con Fabrizio Ponciroli, intervistato da Vincenzo Marangio

Fabrizio Ponciroli, giornalista esperto di calcio e basket, è intervenuto a L'Editoriale sulle frequenze di TMW Radio e ha espresso il suo parere sull'addio di Maldini al Milan. Questo il suo pensiero: "Per me è una follia e una mancanza di rispetto verso la storia del Milan. Verso un calcio fatto di passione e di ricordi. In NBA ad esempio non si perde mai occasione di rendere omaggio a grandi ex. Maldini ha fatto errori gravi e sbagliato molti acquisti, questo va sottolineato, però se Leao è rimasto, se Theo è uno dei terzini più forti in Europa, se Maignan è il miglior portiere d’Italia i meriti sono anche di Maldini.

Io ho grande stima di Scaroni ma l’ultima intervista non mi è piaciuta. Sembra che vuoi allontanarti dal tuo referente numero uno per far felice il capo. Credo che Maldini fosse ben visto dalla rosa e dall’intero ambiente, non credo al brutto rapporto con Pioli. Sicuramente c’è stata qualche divergenza, però Maldini mi è sembrato sempre pronto a mettersi a un tavolo e discuterne. Credo però che in questo Milan uno che dice ‘no, non va bene’ non è ben visto.”