TMW Radio - Ponciroli: "Milan un po' in ritardo, ma Fonseca mi dà un’idea di serenità”

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole:

Il progetto del Milan pensi possa rivelarsi positivo?

“Mi sembra che siano partiti un po’ tardi però. Il Milan è in ritardo per la costruzione della squadra, perché mi aspettavo più volti nuovi ed idee più chiare. Anche Fonseca però mi da a sua volta un’idea di serenità”.

Con Morata, Depay, Fofana, Rabiot, Emerson Royal e Pavlovic che voto daresti al mercato del Milan?

“Beh sarebbe un bel gruppetto, direi un bell’otto. Il tempo però passa e senza ufficialità le cose diventano complicate”.

Zirkzee abbandonato dai club italiani solo per questioni economiche?

“Quando la Premier si muove c’è poco da fare. Una volta eravamo noi a prendere i migliori, ora sono loro. Mi dispiace perché secondo me è un grandissimo giocatore, però non è una questione di paletti, ma bensì semplicemente che la Premier ha possibilità molto superiori”.