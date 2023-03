TMW Radio - Ravezzani: "Milan ai quarti: io prenderei il Chelsea. Ha speso una barca di soldi, ma non funziona"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

A commentare il Milan in Champions e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani.

Cosa intravede per il Milan da qui in avanti in Champions?

"Io prenderei il Chelsea che è nella stessa situazione del Tottenham, ha speso una barca di soldi nelle ultime due sessioni di mercato ma ancora non funziona".