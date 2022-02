TMW Radio - Scanzi: "Il Milan deve dare tutto in campionato, c'è grande senso del gruppo"

"Continuo a pensare che questo sia l'anno in cui il Milan debba dare tutto in campionato, perché è vero che siamo a 4 punti di ritardo, ma abbiamo vinto con la più forte senza 4-5 titolari. Abbiamo fatto un mezzo miracolo, essendo fuori dall'Europa dobbiamo dare tutto e sperare negli impegni e negli inciampi degli altri. Abbiamo troppi infortuni e ci deve essere una spiegazione. Pioli però nella massima emergenza trae il massimo da se stesso e dal gruppo. Il Milan ha un grande senso del gruppo e credo che il merito sia di Pioli. Vuole rimanere a vita? È un bel segnale per la società, ma alla fine parleranno i risultati. Prima o poi bisogna vincere".