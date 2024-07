TMW Radio - Scarnecchia: “Io quando sento le statistiche della difesa del Milan sorrido”

L'ex calciatore Roberto Scarnecchia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Piazza Affari, per parlare del momento del Milan e non solo.

Il Milan pensa a Morata per l’attacco. Cosa c’è da sistemare sul mercato?

"La rosa del Milan è abbastanza completa, si può migliorare. Il problema in attacco è reale come in tutte le squadre in Europa. Su Morata posso dire che sta facendo un grandissimo Europeo, ma bisogna capire come interpreterà l’anno che verrà. Io punterei su un ragazzo più giovane, anche se Morata assolutamente è l'uomo giusto, solamente per un anno però. A livello di attaccanti giovani del resto in giro c’è poco”.

La difesa del Milan ha subito 49 gol, non accadeva dal 2014-15. C’è da migliorare anche in difesa?

"Io quando sento le statistiche sorrido. C'è un fondo di verità in questi numeri, però quello che bisognerebbe fare è analizzare bene poi la rosa effettiva. La rosa del Milan è completa, se non andrà via nessuno e saranno messi a segno due colpi in attacco per me il Milan potrà competere per lo scudetto.

Per la panchina Pioli ha fatto bene, lo avrei confermato per altri anni. Io cercherei di tenere gli allenatori per più tempo possibile, alla Gasperini".