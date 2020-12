TMW RADIO - Sconcerti: “Il Milan ha una rosa troppo ristretta”

A parlare di Milan a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il direttore Mario Sconcerti:

Milan che non sembra avere punti deboli:

"Non so cosa potrà accadere se rimane troppo senza Ibra. Ma non è solo lui, è una squadra che ha le sue caratteristiche, che sa attaccare in modo diverso con Rebic o Leao, ha un suo stile di gioco. Ne sta approfittando della mancanza di costruzione delle altre".

Nel mercato di gennaio chi può aiutare il Milan nella corsa Scudetto?

"Credo che abbia una rosa che possa allargare, questa è troppo ristretta. Ma quelli che stanno entrando, a partire da Diaz, si stanno dimostrando affidabili. Quest'anno il mercato è solo di scambi, e sono scommesse. Il Milan ora è una squadra sicura. Forse manca un difensore centrale, un sostituto di Calabria e un quarto attaccante".