TMW RADIO - Sconcerti: "La situazione Chiesa va risolta in massimo dieci giorni"

Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, si è espresso sul futuro di Federico Chiesa, giocatore a lungo accostato al Milan: "Comincia ad avere il pallino di questa storia. Credo che sia stata pagata l'assenza di Commisso dall'Italia, perché lui è uno di quelli che certi casi li sa risolvere. Un giocatore come Chiesa non puoi venderlo l'ultimo giorno di mercato, o rischi di non fare nulla tu: è un problema da risolvere in massimo dieci giorni, ma sono già troppi".