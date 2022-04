TMW Radio - Sconcerti: "Rapporto col Milan profondo, ma Ibrahimovic non è più un titolare"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Mario Sconcerti, giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio soffermandosi anche su Ibrahimovic: “Se Ibrahimovic vuole rimanere a Milano e sentirsi ancora un giocatore questo deve essere essenzialmente un fatto suo. Il rapporto tra il Milan e Ibrahimovic è profondo, ma non è più possibile considerare Ibrahimovic un titolare e forse nemmeno la riserva di un titolare. Se si pensa che possa essere una presenza importante nello spogliatoio che possa fare alcune partite bene, ma secondo me non si può pesare come un grande fattore tecnico”.