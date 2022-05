TMW RADIO - Smaila: "Il Milan ha tanto coraggio, ma ora ha carenza di goleador"

MilanNews.it

Intervenuto a TMW RADIO, Umbero Smaila ha commentato così il cammino del Milan in campinato.

Per lei da dove viene il coraggio di questo Milan? Qual è stato lo snodo fondamentale?

"Coraggio ne abbiamo tanto, anche perchè siamo inferiori tecnicamente all’Inter. Devo essere sincero sono un pò pessimista perchè le ultime abbiamo vinto ma non convinto, in più abbiamo carenza di goleador. Devo essere sincero, questa partita mi mette molto in difficoltà avendo scritto una canzone per entrambe le squadre".