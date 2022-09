TMW Radio - Sullo: "De Ketelaere farà vedere quello che vale"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Mister Salvatore Sullo a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Milan e De Ketelaere:

Come valuta oggi il mercato del Milan?

"De Ketelaere è forte, ha grandi margini di miglioramento. Da sempre i primi mesi si fa fatica, soprattutto se vieni da fuori, Forse si sta perdendo un po' di pazienza e si vuole tutto e subito. Lui farà vedere quello che vale. Per il resto ha preso giocatori di prospettiva, Origi a parametro zero è una occasione, è stato fatto quindi un mercato intelligente".