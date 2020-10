TMW RADIO - Tacchinardi: "Derby vero esame per il Milan, spero Ibra faccia una grande gara"

Alessio Tacchinardi, intervenuto a TMW Radio, si è espresso in vista del derby di domani: "Spero che Ibra faccia un grande derby ma anche Calhanoglu, che in assenza dello svedese è cresciuto più di tutti, anche mentalmente. Per l'Inter invece Barella, che in Nazionale ha fatto benissimo. E' il vero esame per il Milan. E' vero che è presto, ma è anche vero che per aumentare l'autostima è la partita giusta. Capiranno se sono una squadra da titolo o per stare tra le prime quattro. Per me manca ancora qualcosa, ma questo è un appuntamento troppo importante da sbagliare".