TMW RADIO - Torricelli provoca: "Fanno tutti la corsa sulla Juventus, non sul Milan”

L'ex difensore Moreno Torricelli è intervenuto a TMW Radio, ai microfoni di Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, nel corso della trasmissione Stadio Aperto per dire la sua sul campionando. Ecco la sua provocazione: "La Juventus è tutta da scoprire, e con l'avvento di Pirlo sapevamo sarebbe stato così. Il potenziale della squadra è indiscutibile, per me è ancora la più forte in Serie A: metterlo in pratica non è mai semplice, sia per il periodo che per l'assenza di preparazione. Non conoscendo i giocatori, è stato problematico: tutte le squadre di Serie A, comunque, fanno la corsa sulla Juventus e non sul Milan".