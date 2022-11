TMW Radio - Vaciago: "Champions? Credo che Napoli e Milan possano fare bene per passare"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio è intervenuto Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, si è così espresso sui sorteggi di Champions League: “Allarghiamo il discorso: il calcio italiano in questo momento non gode di buona salute, con il calcio inglese siamo indietro anni luce, con quello spagnolo ce la combattiamo. In questo momento per ragioni economiche si rischia che il calcio europeo resti molto indietro rispetto a quello inglese. Credo che Napoli e Milan possano fare bene per passare. Questo discorso fatto per i rossoneri e per gli azzurri si può fare sia per la EL che per la CL”.