Proseguono i colloqui tra la Fiorentina e la Roma per trovare la definitiva fumata bianca per il passaggio di Jordan Veretout in giallorosso. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttomercatoweb.com, balla infatti ancora un milione di euro tra le parti ma c'è la volontà, di entrambe, di chiudere in tempi brevissimi.