TMW - Tancredi: "Donnarumma? Ora è il migliore al mondo"

Intervenuto a Tuttomercatoweb.com, Franco Tancredi, ex portiere della Roma e della Nazionale ha parlato così di Gianluigi Donnarumma: "Ha compiuto un bel salto in avanti, gli mancava solo la possibilità di mettersi definitivamente in mostra. Gli serviva qualche piccola correzione a livello tecnico, ma ora il balzo in avanti c'è stato. E' sempre rimasto tranquillo, calmo, mi è piaciuto anche sulle palle alte. Ha dimostrato di avere grande personalità, quella che serve ad un gran portiere di una grande nazionale come la nostra".

E adesso è il migliore?

"Per quel che si è visto all'Europeo per me è il migliore di gran lunga".