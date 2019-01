TMW - Triste, solitario y final: Higuaín-Milan, può davvero finire così?

Con tanta voglia e poca incisività. Con la febbre, per soli venti minuti. Da trequartista, senza cambiare l'andamento della finale, la quindicesima della sua carriera, quella che fa pendere la bilancia dal lato delle sconfitte. Gonzalo Higuain e il Milan, può davvero finire così? Le cronache di mercato raccontano così, il Pipita è a un passo dal salutare i rossoneri per trasferirsi al Chelsea, nonostante il finale di gara faccia pensare che quei colori, almeno un minimo, gli sono entrati dentro. In estate, Higuain è stato il grande colpo di mercato del Milan: la stella da cui ripartire, il rovescio positivo del naufragio targato Li Yonghong. Sei mesi dopo, al netto di una finale che conta poco, nel palmarès suo e nella bacheca del Milan, Higuain e il Diavolo sembrano essere davvero ai saluti. Triste, solitario y final, per riprendere Osvaldo Soriano. Poteva finire meglio, come minimo