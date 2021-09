TMW - Venezia, come arrivano gli arancioneroverdi alla sfida con il Milan

In avvicinamento alla sfida tra Milan e Venezia, Tuttomercatoweb ha stilato il report della formazione arancioneroverde in vista della sfida con i rossoneri: "Nella sfida con il Milan, Zanetti sicuramente cambierà alcune pedine, visto anche i tanti impegni ravvicinati, dando spazio dal primo minuto a due giocatori importanti “della vecchia guarda” come Mattia Aramu e Francesco Forte. Di conseguenza dovremmo vedere il consueto modulo con un (4-3-3) duttile che in fase di non possesso si rimodula in un classico (4-4-2). Tra i pali ci sarà ancora Maenpaa, visti i problemi muscolari di Lezzerini; in difesa da destra a sinistra potrebbe essere la volta di Ebuehi in luogo di Mazzocchi; Caldara e Ceccaroni confermati al centro della difesa, mentre per la corsia di sinistra ci sarà un ballottaggio tra Molinaro e Schnegg vista l’assenza di Haps. A centrocampo Antonio Vacca sarà ancora una volta il regista davanti alla difesa, mentre gli interni dovrebbero essere Heymans, al posto di un Crnigoj ancora lontano dalla miglior condizione e il giovane Busio che si è mosso bene anche contro lo Spezia. In avanti, la fantasia di Aramu affiancherà la corsa e il talento del norvegese Johnsen e come prima punta, al posto dell’ariete francese Thomas Henry, spazio a Francesco Forte"