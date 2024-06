TMW - Zirkzee-Milan, il giocatore attende la fine dell'Europeo per decidere. Pressing United

E' sempre al centro delle attenzioni di mercato Joshua Zirkzee. La stagione straordinaria disputata dall'attaccante olandese a Bologna ha portato inevitabilmente su di sé gli occhi delle big del calcio italiano e non solo. Protagonista assoluto della conquista di un posto nella prossima Champions League dei rossoblù emiliani, l'attaccante ha realizzato 12 reti e sette assist nelle 37 partite giocate alla corte di Thiago Motta fra campionato e Coppa Italia.

Ora l'Europeo con l'Olanda

Le prestazioni lo hanno portato all'interno della lista dei convocati dell'Olanda di Koeman per l'Europeo che si sta disputando in Germania. Una vittoria e un pareggio è lo score degli Orange con la punta che attende per decidere il proprio futuro.

Poi il mercato

Come raccolto dalla redazione di tuttomercatoweb.com, Zirkzee adesso intende aspettare la fine della competizione internazionale prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. C'è da registrare che la trattativa con il Milan va avanti ma c’è anche da segnalare l'interesse del Manchester United che è in pressing. I contatti fra le parti sono continui anche con l’agente con l'obiettivo di sbloccare la situazione relativa alle commissioni. La richiesta del Bologna è intorno ai 15 milioni di euro mentre la clausola scade entro i primi di agosto.