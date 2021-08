Tokyo 2020, è trionfo per il Canada nel calcio femminile: battuta la Svezia ai rigori

È trionfo per il Canada femminile, che per la prima volta vince le Olimpiadi battendo in finale la Svezia e conquistando uno storico oro. Le ragazze canadesi hanno avuto la meglio sulle avversarie svedesi ai calci di rigore, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari firmati da Blackstenius per la Svezia e Fleming per le canadesi. Decisi, dal dischetto, i tre errori della Svezia che hanno consegnato a J Grosso la palla della vittoria, che non è stata sprecata.