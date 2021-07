Tokyo 2020, Gignac trascina la Francia: 4-3 al Sudafrica. Kalulu titolare

Emozioni a non finire e gol a grappoli nella sfida traFrancia e Sudafrica. Nel match valido per il Gruppo B i transalpini restano aggrappati all'Olimpiade grazie al rocambolesco e pirotecnico 4-3 rifilato agli africani: grande protagonista capitan Gignac, autore di una fantastica tripletta. La Francia del rossoneee Kalulu sempre sotto nel punteggio, ma tempo scaduto Savanier firma il gol del sorpasso. In attesa di Messico-Giappone, i cugini si rimettono in carreggiata dopo la rovinosa sconfitta contro i messicani.