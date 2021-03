Tokyo 2021, nessun spettatore dall'estero sarà ammesso in Giappone durante i Giochi

È ufficiale: nessun turista potrà seguire lo svolgimento dal vivo delle Olimpiadi in Giappone a causa della crisi sanitaria mondiale causata dal Covid-19. Lo hanno deciso il comitato organizzatore insieme alle massime autorità dello Sport giapponesi, in sintonia con il presidente del Comitato Olimpico Thomas Bach e di quello paralimpico Andrew Parsons. I biglietti che erano già stati venduti verranno ovviamente rimborsati. "Una decisione - si legge in una nota del CIO - che contribuirà ulteriormente a garantire i Giochi sicuri per tutti i partecipanti e per il pubblico giapponese".