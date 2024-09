Toldo: "Difficile che il Milan inverta la rotta contro l'Inter. Io di Derby ne ho vinti pochi, ma quello era il Milan di Ancelotti..."

vedi letture

Francesco Toldo, ex portiere, parla a Tutti Convocati su Radio 24 dell’ormai prossimo derby di Milano, in programma domenica sera alle 20:45. Queste le sue dichiarazioni: “Difficile che il Milan inverta la rotta nel derby perché psicologicamente partono svantaggiati. Io ne ho vinti pochi di derby, ma era il Milan di Ancelotti in quegli anni, con degli idoli. Mi piacerebbe che i giocatori forti restassero di più in Italia oggi".