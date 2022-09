Tomori a Sky: "Non abbiamo giocato al nostro livello, sappiamo che possiamo fare meglio"

MilanNews.it

Fikayo Tomori, dopo la pareggio contro il Salisburgo, ha rilasciato queste parole a Sky: "Non ci sono partite facili in Champions. Sappiamo che possiamo fare meglio sotto tutti i punti di vista. Oggi non abbiamo giocato male, ma non lo abbiamo fatto al nostro livello. Dobbiamo fare meglio. E' un buon punto comunque".