Tomori a SportMediaset: "Contento per il mio primo titolo con il Milan. Vogliamo la seconda stella"

Fikayo Tomori ha parlato dello scudetto appena vinto dal Milan ai microfoni di Sport Mediaset. Ecco le parole del centrale rossonero:

Quali sono le sensazioni dopo il trionfo?

“Non ho tante parole per spiegare. C’è tanta emozione, siamo campioni e per tutta la stagione abbiamo pensato di poter vincere. Sono contento per il mio primo titolo con il Milan. Spero di poter vincere ancora. La sensazione è una sensazione che mai ho sentito prima”.

Si può parlare di un ciclo vincente?

“Sì, abbiamo capito cosa bisogna fare per vincere. Abbiamo vinto uno scudetto e dobbiamo festeggiarlo, ma il prossimo anno vogliamo vincere ancora e fare meglio in Champions. Vogliamo mettere sulla maglietta la seconda stella”.

Il coro che avete cantato di più quale è stato?

“Siamo noi siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi”.