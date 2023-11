Tomori da Champions: ecco il dato sui contrasti del difensore del Milan

Secondo le statistiche di WhoScored, Fikayo Tomori è il migliore tra i 48 giocatori di Champions ad aver provato più di 15 tackle per percentuale di successo. Infatti il difensore rossonero ha completato con successo il 93.8% dei contrasti che ha fatto nella massima competizione europea. Se ci pensiamo, non è un caso: Fik sta dimostrando da inizio stagione di essere tornato ad altissimi livelli di rendimento, e questo dato è solamente l'ultima conferma.

Ora Tomori avrà l'arduo compito di guidare una difesa, quella del Milan, più che mai rimaneggiata. Con l'infortunio di Malick Thiaw, rimediato nel corso dell'ultima partita con il Borussia Dortmund, i rossoneri sono rimasti con un solo centrale di ruolo, proprio Tomori. Si prospetta un debutto in quella zona di campo per Simic: altrimenti, Pioli sarà costretto ad adattare qualche centrocampista come si è visto con Krunic martedì sera.