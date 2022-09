MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fikayo Tomori ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram dopo la vittoria ottenuta in Champions League a San Siro contro la Dinamo Zagabria. Il difensore inglese ha condiviso uno scatto insieme ai propri compagni di squadra, aggiungendo in didascalia: "Champions League nights at the San Siro. 3 points. Onto the next".