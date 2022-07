Tomori e i modelli rossoneri: "Vorrei la leadership di Baresi e la personalità di Maldini e Nesta"

MilanNews.it

Nel corso dell'intervista tenuta da Fikayo Tomori sulle colonne della Gazzetta dello Sport oggi in edicola, spazio anche per qualche confronto con i grandi difensori rossoneri del passato. In particolare, l'inglese si è concentrato su tre grandi ex campioni del Milan di cui ha decantato alcune caratteristiche che ammira. Queste le parole: "Baresi era un difensore non troppo alto, un po’ come me che sono 1,85. Era fantastico per la posizione del corpo, la voce sul campo, la leadership. Maldini e Nesta avevano grande personalità, sapevano leggere la partita in ogni momento. Chi amo di più? Beh, Paolo... Anche perché ci guarda da vicino...".