Tomori: "In Italia tutto è un po' più rilassato mentre in Inghilterra la vita è più frenetica"

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto ai microfoni del 'The Guardian', il difensore rossonero Fikayo Tomori ha parlato di tantissime tematiche e aneddoti legati ai suoi mesi in rossonero. Queste le sue parole sulla sua permanenza in Italia: "Stavo parlando con mia sorella ieri, mi conosce da tutta la vita. E mi ha detto: 'Sembri molto più calmo, molto più sorridente'. Penso che probabilmente l'Italia sia così. Tutto è un po' più rilassato. In Inghilterra, tutto è così affrettato e frenetico. In Italia, tutti camminano un po' più lentamente. Tutto è un po' più calmo".