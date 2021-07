Tomori su Pioli: "Mi insegna molto su come difendere. Ho un ottimo rapporto con lui"

Intervenuto ai microfoni del 'Corriere della Sera' Fikayo Tomori ha parlato di tantissime tematiche tra cui il rapporto con Pioli. Queste le sue parole: "Mi insegna i segreti e i dettagli. Come vuole che giochi nel suo sistema, con il resto della squadra. Era un difensore, mi insegna molto su come difendere, sulla posizione da avere in campo. Ho un ottimo rapporto con lui".