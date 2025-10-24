Tomori su Saelemaekers: "Dopo essere andato a Roma l’anno scorso è diventato un giocatore diverso. Ha più fiducia"

In vista di Milan-Pisa di venerdì sera a San Siro, Fikayo Tomori è stato intervistato da Milan TV. Queste le sue dichiarazioni sul bel rapporto con il compagno di squadra e grande amico Saelemaekers. I due rossoneri insieme hanno condiviso la grande gioia dello scudetto del 2022.

Adesso giochi con Saelemaekers sul tuo lato

“Noi due sappiamo che corriamo l’uno per l’altro. Se lui sbaglia posizione io sono dietro di lui. Se sbaglio io c’è lui. Ci conosciamo bene, lui ha qualità con la palla. Dopo essere andato a Roma l’anno scorso è diventato un giocatore diverso. Ha più fiducia, ha più qualità con la palla, ha più voglia di dimostrare e sta dimostrando. Anche fuori campo siamo amici, parliamo ogni giorno. Abbiamo un buon feeling”.

