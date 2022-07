Tomori su Vlahovic e Lukaku: "Forti e veloci. Importante rimanere concentrati"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Durante l'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport uscita oggi in edicola, Fikayo Tomori ha parlato anche di due grandi attaccanti che saranno avversari diretti per lo Scudetto nella stagione che inizierà tra poche settimane: Dusan Vlahovic della Juve e Romelu Lukaku dell'Inter. Queste le parole del centrale inglese: "Marcarli uno contro uno è difficile, sono forti e veloci, hanno qualità. La cosa più importante con entrambi è restare concentrati, stare attenti a ogni movimento, a quando calciano, quando attaccano la profondità... In Italia poi si lavora diversamente rispetto all’Inghilterra. Qui si difende di squadra, ci si muove insieme. In Inghilterra molto meno".