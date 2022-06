MilanNews.it

Intervistato al The Sun, Fikayo Tomori ha parlato così della festa scudetto a Milano: “Ovviamente ho visto i tifosi giù a Milano, ma vedere tutti i tifosi per le strade e per tutto il pomeriggio... non riesco proprio a descriverlo. Mi sto divertendo e sono davvero felice".