Tomori torna titolare ed esulta: "Che notte! Grande sforzo ragazzi!"

Uno dei giocatori con i riflettori puntati addosso nel corso della gara tra Real Madrid e Milan era senz'altro Fikayo Tomori che, esattamente come Rafa Leao, tornava in campo da titolare dopo tre partite iniziate dalla panchina. Il difensore inglese non ha sfigurato, anzi come tutta la difesa rossonera ha retto bene all'urto dei temibili attaccanti della squadra di Carlo Ancelotti, concedendo loro poco o nulla. Una prestazione che deve aiutarlo a riguadagnare fiducia per il prosieguo della stagione.

Al termine della gara sul suo profilo Instagram il numero 23 ha esultato così: "Che notte! Grande sforzo ragazzi!".