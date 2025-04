Modesto rivela: "Si è parlato di un mio approdo al Milan: non è vero nulla"

Ai microfoni di Radiolina è intervenuto l'ex rossoblù Francois Modesto: "Sono arrivato a Cagliari a diciannove anni. La Sardegna mi ha adottato, mi ha fatto crescere come calciatore, ma soprattutto come uomo. Con i miei due figli abbiamo girato il mondo".

LA CARRIERA DA DIRIGENTE. "Al Monza sono stato benissimo. Andare via è stata una mia scelta. Si è parlato di un mio approdo al Milan, ma non è vero nulla. Mi piacerebbe un giorno tornare come dirigente a Cagliari. Conosco il presidente Giulini ed insieme abbiamo portato Cragno al Monza".

CRAGNO E CARBONI. "Alessio è stato sfortunato. È un ottimo Portiere, ma si è trovato davanti Di Gregorio che è esploso. Carboni è cresciuto tanto. Il prestito a Venezia gli ha fatto bene. Ora è un punto fermo".

IL CAGLIARI. "Sarà importante non perdere a Empoli. La squadra gioca bene e credo che a 31/32 punti si potrà raggiungere la salvezza".

BEI RICORDI. "La promozione del 2004 è stata un'esperienza meravigliosa. Avevamo una squadra con Zola, Suazo, Esposito, Brambilla, gente di livello. Anche se la nostra principale qualità era il gruppo: ogni giovedì mister Reja faceva scegliere a tre di noi il ristorante e si andava a cena tutti insieme. Si facevano l'una o le due del mattino, cantando e divertendoci".