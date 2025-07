Pobega, lettera emozionante e saluto definitivo al Milan

Dopo una vita passata al Milan, dai primi calci nel settore giovanile fino ai gol in prima squadra, Tommaso Pobega saluta e ringrazia il Diavolo con una emozionante lettera postata sul proprio profilo Instagram:

"Faccio difficoltà a trovare le parole giuste...Il 3 luglio 2013 ho fatto il primo passo all'interno di Milanello, un passo che ha segnato il mio ingresso in una famiglia speciale quale è il Milan. Mi sono trasferito che ero un bambino pieno di sogni e speranze ma anche molta paure e incertezze, qui ho avuto il privilegio di incontrare innumerevoli persone di uno spessore umano che difficilmente si trovano in altri ambienti.

Ognuno di loro mi ha insegnato e lasciato qualcosa che porterò sempre con me, non posso che ringraziare ognuno di loro: tutti i tutor del convitto, tutti gli allenatori, tutti i preparatori atletici, tutti i team manager, tutti i dottori, tutti i fisioterapisti, tutte le persone che lavorano a Vismara e Milanello, tutte le persone che lavorano dietro le quinte a Casa Milan, tutte le dirigenze e tutti i tifosi che mi hanno permesso di vivere questo sogno. Per ultimi ma sicuramente non per importanza vorrei ringraziare tutti i miei compagni con cui ho avuto l'onore di allenarmi e scendere a lottare in campo, ognuno di voi mi ha lasciato tanto e spero di averlo fatto anche io con voi.

Oggi saluto questa famiglia da uomo, consapevole di aver dato sempre il meglio di me e nonostante le difficolta orgoglioso di aver raggiunto alcuni traguardi che da piccolo non avrei nemmeno sognato. GRAZIE AC MILAN!".