Contro l'Arsenal Allegri non avrà a disposizione Fofana e Jimenez

vedi letture

Domani alle 13.30, ore italiane, il Milan affronterà l'Arsenal nella prima amichevole di lusso di questa tournée tra Asia e Oceania. Nonostante sia il primo test della stagione, Max Allegri ha intenzione di schierare la migliore formazione possibile, consapevole comunque che le gambe siano ancora piuttosto pesanti, e che gli schemi non sono stati assimilati del tutto.

Il piano del tecnico rossonero potrebbe però essere rovinata da due imprevisti. Scrivono i colleghi della Gazzetta dello Sport che contro l'Arsenal il Milan non avrà a disposizione né Youssouf Fofana né Alex Jimenez, entrambi out per dei leggeri fastidi fisici. Il primo avrebbe accusato un problema al ginocchio, mentre il secondo uno fisico.