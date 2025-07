Como-Milan in Australia? Fabregas: "Non mi sembra la cosa più giusta"

Il prossimo 31 luglio il Milan giocherà in Australia: i rossoneri scenderanno in campo per l'ultima amichevole della loro tournée in Asia e Pacifico per affrontare i padroni di casa del Perth Glory. Eppure potrebbe non essere l'ultima partita giocata in Oceania in questa stagione: infatti da alcune settimane sta prendendo piede l'ipotesi, confermata anche da alcune istituzioni sportive, di andare a giocare una partita di Serie A in Australia e la gara designata sarebbe Como-Milan prevista, da calendario, nel weekend del 21 dicembre.

Su questo tema oggi è intervenuto direttamente Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, in conferenza stampa. Il suo pensiero: "Strano, non è mai successo e già dice tutto. È vero che specialmente per noi, comaschi e società, dopo 21 anni che torniamo a giocare contro la Juventus, il Milan... la gente vuole andare a vedere lo spettacolo dal vivo. Abbiamo Fiorentina prima e Atalanta dopo, quando dobbiamo andare là non è bellissimo. Non posso parlare troppo, ma non mi preoccupa tanto perché la società se ne sta occupando. La gente che vive il calcio, che parla e vuole godere la sua squadra non lo può fare. Non mi sembra la cosa più giusta".