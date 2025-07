Ramazzotti racconta: "Allegri vede Leao lavorare bene, impegnarsi e dare tutto. Finora Rafa ha fatto tutto quello che gli è stato chiesto"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Rafa Leao: "Non è un mistero che Max chieda tanto al talento portoghese, arrivato al momento della verità. Questo con Allegri per lui può essere l’anno del definitivo salto di qualità: da grande giocatore (troppo discontinuo) a campione (come nelle ultime giornate della stagione dello scudetto). I tifosi a Singapore vanno in visibilio quando lui esce dal pullman o dall’hotel, ma anche l’ex allenatore della Juventus se lo coccola: vede Leao lavorare bene, impegnarsi e dare tutto quello che ha nonostante le rincorse in fase di non possesso non siano la specialità della casa. Finora Rafa ha fatto tutto quello che gli è stato chiesto. Con qualche piccola pausa, ma anche con la voglia di migliorarsi e la consapevolezza che Allegri è il tecnico giusto per la sua carriera. È al centro del nuovo progetto e da lui tutti si aspettano più gol e assist. Non potrà essere sempre il salvatore della patria, ma dovrà mostrare con più continuità la sua immensa qualità. Meglio se già domani sera. Perché il Milan e Max non vogliono assolutamente fare brutte figure".

DOVE VEDERE MILAN-ARSENAL

Il Milan si prepara per la sua tournèe in territorio Asiatico (Singapore) per preparare al meglio un agosto che sarà fondamentale per la squadra di Allegri, tra l'esordio nella prima gara ufficiale in Coppa Italia contro il Bari, e succesivamente quello in Serie A, sempre a San Siro contro la Cremonese. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, dopo la sgambata a Milanello contro Milan Futuro giocherà la sua prima gara stagionale, mercoledì 23 luglio ore 13.30 italiane a Singapore contro l'Arsenal, gara che sarà visibile su DAZN con anche la diretta testuale del match sul nostro sito web.