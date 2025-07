Amarezza per l'Italia femminile: eliminata all'ultimo in semifinale. Le due rossonere in campo

Grandissima amarezza ma anche tanto orgoglio per l'Italia femminile che viene eliminata all'ultimo dall'Inghilterra nella semfinale dell'Europeo femminile in corso in Svizzera. Le Azzurre sono state sconfitte per 2-1 ai tempi supplementari. Partita stoica per le ragazze del CT Soncin che sono andate in vantaggio a metà primo tempo grazie al gol di Barbara Bonansea. La Nazionale resiste con cuore e coraggio per tutto il resto della partita, nonostante la stanchezza e infortuni pesanti. Al 95° però arriva la beffa con il pareggio di Agyemang all'ultimo secondo dei tempi regolamentari.

Nei supplementari poi, tanto sacrificio ma al 120° viene fischiato un rigore dubbio alle inglesi. Dal dischetto Kelly inizialmente sbaglia ma arriva prima sulla ribattuta e, di fatto, manda in finale le campionesse in carica che giocheranno domenica contro la vincente di Spagna-Germania. In campo entrambe le rossonere: dal primo minuto e per tutta la gara il portiere Laura Giuliani che ha compiuto un paio di ottime parate e aveva anche illuso parando alla grande il rigore poi ribattuto in gol dalle avversarie; Julie Piga è entrata nel finale dei tempi regolamentari a dare il suo supporto in difesa.