Chi mi ha impressionato? Saelemaekers: "Ricci molto forte tecnicamente"

Alexis Saelemaekers sulla carta non può essere considerato come un nuovo acquisto ma di fatto è come se lo fosse: il giocatore che, di fatto, ritrova Milanello dopo due anni di prestito, fortemente trattenuto in rossonero da Massimiliano Allegri, rimarrà in rosa quest'anno con il Diavolo e cercherà di fare di tutto per essere confermato. Questa è la sua ambizione come ha espresso nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport da Singapore, pubblicata questa mattina sulla rosea. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Alexis Saelemaekers su alcuni nuovi volti della rosa: "Chi mi ha impressionato di più? Ricci è molto forte tecnicamente. Sono curioso anche di allenarmi con Luka Modric: da bambino sognavo di essere come lui. Credo che per il calcio italiano sia bello avere due leggende come lui e De Bruyne. Kevin è un grande giocatore e avevamo parlato della possibilità che venisse in Serie A. Avrei preferito non averlo come avversario e invece ora faremo di tutto per battere lui e il Napoli che è una bellissima squadra. Noi vogliamo competere e dare sempre il massimo".