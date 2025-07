Non solo Estupinan, Bianchin: "Ne mancano tre, forse quattro, da trovare sul mercato"

Pervis Estupinan sarà il quarto acquisto della sessione estiva di calciomercato rossonera. Il terzino ecuadoregno arriva al Milan per una cifra complessiva di circa 19 milioni di euro ed è un colpo gradito dal tecnico Massimiliano Allegri che spera di averlo già per l'amichevole di sabato contro il Liverpool: domani sicuramente il sudamericano partirà alla volta di Hong Kong per unirsi ai suoi nuovi compagni e partecipare alla seconda metà della tournée in Asia e Pacifico.

A commentare l'acquisto di Estupinan ci ha pensato il collega Luca Bianchin, in un pezzo per la versione digitale della Gazzetta dello Sport: "La certezza è che Allegri è soddisfatto dell'acquisto. Nei piani suoi e del Milan, sarà un terzino che spinge, corre e può dare una mano con il mancino. Estupinan può calciare da fermo e cerca la porta anche da lontano. Tutto sarà da testare ma il Milan da ieri ha un nuovo titolare. Ne mancano tre, forse quattro, da trovare sul mercato: un terzino destro, un centrocampista e un centravanti. Ha 40 giorni per riuscirci".